Isparta\'da Otomobil ile Motosikletli Kurye Çarpıştı, Kurye Yaralandı

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Isparta'da otomobil ile motosikletli kuryenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kurye yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Isparta'nın merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi 105. cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Ayşegül B. idaresindeki 32 ACR 880 plakalı Fiat marka otomobil, sol taraftan caddeye giriş yapan kurye Mehmet E. hakimiyetindeki 32 ADL 746 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kurye yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde kadın sürücünün cadde üzerinde seyir halinde olduğu ve motosikletli kuryenin yolun sol tarafından caddeye bir anda giriş yaptığı ve otomobille çarpıştığı anlar yer aldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların kuryeye yardım etmek için kaza bölgesine toplandığı kaydedildi.

Öte yandan, Mehmet E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA