Isparta'da Otomobil Kazası Sonucu Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da Otomobil Kazası Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan genç, 19 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti.

09.06.2024 11:48
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Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 22 Mayıs tarihinde Davraz Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erol Erhan Kırmızı idaresindeki 32 ADJ 667 plakalı Tofaş marka otomobil ile Emirhan E. hakimiyetinde olan 32 ABL 111 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Tofaş marka otomobil hurdaya dönerken, sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim A. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erol Erhan Kırmızı, tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra hayatını kaybetti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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