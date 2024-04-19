Isparta'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tabelaya çarparak takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Keçiborlu ilçesine bağlı Yağbasan kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Medine Porsuk (37) idaresindeki 03 F 0360 plakalı Kia marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu anayoldan çıkıp yol kenarındaki tabelaya çarparak takla attı. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Porsuk'un cenazesi savcılık incelemesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturmaya başlatıldı. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da Otomobil Tabela İle Çarpışarak Takla Attı: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye yönlendirilerek 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya teslim edildi.
Ankara'da yaşanan olayda, geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadının kardeşi, saldırganın planlı bir şekilde hareket ettiğini ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti.
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