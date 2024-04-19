Isparta\'da Otomobil Tabela İle Çarpışarak Takla Attı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Eşinin Şiddetine Maruz Kalan Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Ankara'da yaşanan olayda, geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadının kardeşi, saldırganın planlı bir şekilde hareket ettiğini ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti.