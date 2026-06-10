Otomobilin motor kısmındaki kediyi itfaiye çıkardı

Isparta'da bir otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda çıkarabildi.

Isparta Belediyesi önündeki yolda bir sürücü aracından kedi sesi duyması üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobilin yanına gelerek aracın motor kısmına giren yavru kediyi çıkarmak için çalışma başlattı. Önce motor kısmında saklanan kedi daha sonra tekerlek bölümüne geçti. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yavru kediyi araçtan çıkarttı. Ekipler muayenesini yaptırmak üzere kediyi Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü. - ISPARTA