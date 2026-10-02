Isparta\'da polis, uyuşturucudan 10 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı

Isparta'da polis, uyuşturucudan 10 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, narkotik ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Isparta'da hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerin çalışması sonucunda yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?