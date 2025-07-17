Isparta\'da Ruhsatsız 3 Tabanca Ele Ge geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli bir araçta yapılan aramada, 3 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, Şarkikaraağaç ilçesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda meydana geldi. Isparta İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak takibiyle durdurulan araçta yapılan aramada, ruhsatsız olarak taşınan 3 adet tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak adli makamların talimatıyla gerekli soruşturma başlatıldı. - ISPARTA