Isparta\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şarkikaraağaç ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şarkikaraağaç ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 3 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 3 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - ISPARTA