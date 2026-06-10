Isparta'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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Isparta'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Isparta\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
10.06.2026 16:35
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Şarkikaraağaç'ta 3 ruhsatsız tabanca ve 3 şarjör ele geçirildi, 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şarkikaraağaç ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şarkikaraağaç ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 3 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 3 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika

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