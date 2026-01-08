Isparta'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Isparta'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Isparta\'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
08.01.2026 22:38  Güncelleme: 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Rüzgar nedeniyle bir ağaç ana yola devrilirken, cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Isparta'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Cadde üzerinde bir ağaç rüzgarın etkisiyle ana yola devrildi.

Isparta'da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Şiddetli sağanak nedeniyle kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Rüzgar nedeniyle yayalar yürümekte zorlanırken, 6 Mart Atatürk Caddesi üzerinde bir ağaç rüzgarın etkisiyle koparak ana yola düştü. Olay nedeniyle cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Çevredeki vatandaşların ve Isparta Belediyesi ekiplerin müdahalesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Isparta, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Isparta'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 00:58:12. #7.11#
SON DAKİKA: Isparta'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.