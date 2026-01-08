Isparta\'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Isparta'da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Cadde üzerinde bir ağaç rüzgarın etkisiyle ana yola devrildi.

Isparta'da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Şiddetli sağanak nedeniyle kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Rüzgar nedeniyle yayalar yürümekte zorlanırken, 6 Mart Atatürk Caddesi üzerinde bir ağaç rüzgarın etkisiyle koparak ana yola düştü. Olay nedeniyle cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Çevredeki vatandaşların ve Isparta Belediyesi ekiplerin müdahalesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. - ISPARTA