Isparta\'da Sentetik Ecza Operasyonu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 2 şahıstan 28 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün 12.00 ile 17.30 saatleri arasında Keçiborlu ilçesinde kapsamlı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Motorize Yunus Timleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulamada 48 araç ile 126 şahıs denetlendi. Denetimler sırasında 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda toplam 28 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı bildirildi. - ISPARTA