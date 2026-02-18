Ölümle burun buruna gelen esnaf saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
Ölümle burun buruna gelen esnaf saniyelerle kurtuldu

Ölümle burun buruna gelen esnaf saniyelerle kurtuldu
18.02.2026 09:24  Güncelleme: 09:30
Isparta'da şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırım üzerindeki bir ağaç yola devrildi. Market sahibi Bilal Demir, dakikalarla faciayı atlattı ve olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası demir, 'Verilmiş sadakam varmış' dedi.

Isparta'da şiddetli rüzgarda kaldırım üzerindeki ağaç yola devrildi. O esnada dükkanından çıkmak üzere olan market sahibi saniyelerle faciadan kurtulurken, yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşananları anlatan market sahibi, "Eğer iki saniye daha erken davranıp standı düzeltmiş olsaydım muhtemelen ağaç üzerime devrilecekti. 'Verilmiş sadakam varmış' diyorum" dedi.

Isparta'da geçtiğimiz günlerde Kutlubey Mahallesi 1001. Sokak'ta kaldırım üzerindeki bir ağaç, kuvvetli rüzgar nedeniyle yola devrildi. Olay anında cadde üzerindeki marketin sahibi Bilal Demir faciayı kıl payı atlattı. Şiddetli rüzgarın market önündeki cips standını yerinden oynattığını fark eden Demir, standı düzeltmek için dükkanın kapısına çıktı. Yağmur nedeniyle dışarı çıkmaktan vazgeçen Demir, kısa süreli tereddütten sonra standı yeniden düzeltmeye karar verdi. Demir, dışarı adım atmak üzereyken kaldırım üzerindeki ağaç büyük bir gürültüyle yola devrildi. Saniyelerle ölümden dönen Demir'in yaşadığı panik ve ağacın devrildiği anlar, marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayın ardından bölgede kısa süreli tedirginlik yaşanırken, belediye ekipleri devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırdı.

"Eğer iki saniye daha erken davranıp standı düzeltmiş olsaydım muhtemelen ağaç üzerime devrilecekti"

Yaşananları anlatan market sahibi Bilal Demir, "Dükkanda kahve içiyordum. Aşırı rüzgar nedeniyle cips standım yerinden oynadı. Dışarı baktığımda yağmur yağıyordu ve stant giriş çıkışı engellemiyordu. Islanmamak için 'yağmur durunca düzeltirim' diyerek tekrar yerime oturdum. Ancak bir anda içime bir his doğdu, tekrar standa bakma ihtiyacı hissettim. Tam dışarı adım atacakken ağaç bir anda devrildi. 'Verilmiş sadakam varmış' diyorum. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Benim iş yerimde ve yan komşumun tabelasında maddi hasar oluştu, onun dışında ciddi bir durum yaşanmadı. Hayat kısa sürede normal akışına döndü. Eğer iki saniye daha erken davranıp standı düzeltmiş olsaydım muhtemelen ağaç üzerime devrilecekti. Sadaka vermeye inanırım, daha önce de ihtiyaç sahiplerine yardım etmişliğim oldu. Bundan sonra da daha fazla dikkat edeceğim" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

