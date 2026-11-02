Isparta'da son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

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Isparta\'da son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
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Isparta'da son bir haftada il genelinde yapılan 17 ayrı yakalamada 2 bin 219 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 219 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son bir haftada il genelinde operasyonlar gerçekleştirdi. Ekipleri tarafından gerçekleştirilen 17 ayrı yakalamada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.Operasyonlarda 2 bin 219 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 40,45 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 5,46 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ile 795 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili 19 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", 7 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaIspartaGüncelSon Dakika

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