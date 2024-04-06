Isparta\'da Şubat Ayında Meydana Gelen Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Isparta'da Şubat ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yurt genelinde meydan gelen trafik kazaları paylaşıldı. Isparta'da geçen Şubat ayında meydana gelen kazalar, kentin farklı noktalarına kurulan KGYS kameralarına yansıdı. İlk görüntülerde Mimar Sinan Caddesi üzerinde seyir halinde olan aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce otomobile daha sonra yoldan çıkarak taksi durağında park halinde duran taksilere çarptığı görülüyor. İkinci görüntü ise zafer mahallesinde meydana geldi. Hafif ticari aracın kavşağa geldiği esnada, sağ taraftan hızla gelen otomobilin çarpışması yer aldı. Bir diğer kaza ise 221. Cadde ile 111. Cadde kesişimi üzerinde hızlı bir şekilde seyir halinde olan otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde bulunan araca çapması kaydedildi.
Son kaza ise Sanayi mahallesinde meydana geldi. Işıkta bekleyen motor sürücünün hızla kalkış yapması sonucu seyir halinde olan başka bir otomobille çarpışması yer aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla yayınlanan görüntülerde, kazaların sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü. - ISPARTA
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