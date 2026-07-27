Isparta\'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Isparta'da meydana gelen kazada takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza, Isparta Sav yolundaki sebze meyve hali yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.K. idaresindeki 07 BBS 63 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü C.K. ile yanındaki A.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.