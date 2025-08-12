Isparta\'da Tarihi Eser Operasyonu

Isparta'da Yunus Timleri'nin Sanayi Mahallesi'nde yaptığı çalışmada 366'sı sikke olmak üzere toplam 481 parça tarihi eser ve kaçak kazı malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da 10 Ağustos Pazar günü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunus Timleri) tarafından Sanayi Mahallesi 104. Cadde üzerinde yapılan çalışmada 366 adet tarihi eser sikke, 115 adet tarihi eser obje, 3 adet arama dedektörü, 2 adet arama kulaklığı, 2 adet adaptör, 3 adet bağlantı kablosu ve 2 adet kazma ele geçirildi. Toplam 481 parça tarihi eser ve çeşitli malzemeye el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA