Isparta\'da Trafik Denetimi: 12 Sürücüye Ceza

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün 6 farklı noktada gerçekleştirdikleri uygulamada 261 şahıs ile 129 aracı denetledi. Kurallara uymayan 12 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün 21.00-23.30 saatleri arasında kent genelinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Şehrin farklı 6 noktasında eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, toplam 261 şahıs ile 129 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 12 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA