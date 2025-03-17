Isparta\'da Trafik Denetimi: 6 Araç Ceza Yedi

Isparta'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 saatlik denetimde 223 kişi ve 92 araç kontrol edildi. Uygulamada trafik kurallarına uymayan 6 araç ve sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 22.00-23.00 arasında gerçekleştirilen uygulamada 223 şahıs ile 92 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler dahilinde trafik kurallarına uymayan 6 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA