Isparta'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şarkikaraağaç çevre yolunda saat 16.30 sıralarında, Yusuf A. idaresindeki 32 AAK 049 plakalı otomobil ile İbrahim Halil Y. yönetimindeki 31 ACD 733 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 32 AAK 049 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA