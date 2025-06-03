Isparta\'da Trafik Uygulaması: 12 Cezalı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 saatlik asayiş ve trafik uygulamasında 184 şahıs ile 76 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu bulunan 12 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün akşam saat 22.30 ile 23.30 arasında asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 184 şahıs ile 76 araç ve sürücüsü denetlendi. Uygulama kapsamında kusurlu bulunan 12 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ISPARTA