Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonları: 38 Gözaltı

Isparta'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 7 günde gerçekleştirdiği 19 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 38 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Isparta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 10-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında 19 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 362,33 gram kokain, 2 bin 9 kullanımlık sentetik kannabinoid, 32,41 gram esrar, 3,53 gram metamfetamin, 3,05 gram eroin, 55 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 38 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bunlardan 31'i "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan işlem görürken, 7 şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, operasyonlarda ayrıca 4 aranan şahıs yakalandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi ise Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA