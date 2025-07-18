Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı, 5 kişiye adli işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 8 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1,86 gram metamfetamin, 9 tablet sentetik ecza, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 5 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA