Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da polis ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda metamfetamin, bonzai, esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 15,57 gram metamfetamin, 3,62 gram bonzai, 1 gram esrar, 1 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 80 TL ve 2 aparat ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA