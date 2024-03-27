Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı

Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Gönen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 200 kullanımlık emdirilmiş kağıt uyuşturucu, 65 gram esrar ve 3 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

27.03.2024 22:21  Güncelleme: 22:24
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Isparta'da jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 3 şahıs tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Isparta'nın Gönen ilçesinde icra edilen faaliyetler neticesinde toplamda 3 bin 200 kullanımlık emdirilmiş kağıt uyuşturucu, 65 gram esrar ve 3 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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