Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonu: 39 Gözaltı

Isparta'da son 1 haftada yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 39 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 39 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda 4 bin 243 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 6,65 gram metamfetamin, 0,78 gram bitkiye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1,65 gram esrar ve 34 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA