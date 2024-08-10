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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda malzeme ele geçirildi

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ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yasa dışı kenevir ekimi yapan 1 şahıs tutuklandı. Operasyonda çok sayıda malzeme ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde üretimine yönelik yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alındı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs ile birlikte bin 772 kök Kenevir bitkisi, 2 bin 860 gram Kubar Esrar, 430 gram Kenevir Tohumu, 3 adet Av Tüfeği, 3 adet Kurusıkı tabanca, ve 171 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 1'i uyuşturucu madde imal ve ticareti sucundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.