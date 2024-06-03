Isparta'da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 21 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama sırasında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan 21 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.S., yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da 21 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika
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