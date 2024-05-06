Isparta'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Isparta'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Isparta\'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Yıldız Salih Aycı (90), evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Aycı'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı adamın hareketsiz halde yattığını tespit etti. Sağlık ekipleri, Aycı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

06.05.2024 19:35
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Isparta'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şarkikaraağaç ilçesinde emekli öğretmen Yıldız Salih Aycı'dan (90) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımı ile eve giren ekipler, yaşlı adamı hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, Aycı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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