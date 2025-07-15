Isparta\'da Yangın: 100 Dönümlük Tarım Arazisi Küle Döndü

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyünde balya makinesinden çıkan kıvılcımla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 100 dönümlük tarım arazisini küle çevirdi. Yangın, köylülerin traktörlerle yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Sücüllü köyü Kanlıderesi mevkiinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, hasadı tamamlanmış bir tarım arazisinde saman balyalama makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çevredeki hasadı yapılmamış buğday tarlalarına da sıçradı.

Köylüler traktör ve pulluklarla yangına set oldu

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen İlegi köyünün genç gönüllülerinden Bahri Sarıpınar ve köy yangın ekibi, camiden yapılan anonsla halkı uyardı. Köy yangın söndürme tankeri ve traktörlere bağlı pulluklarla yangın bölgesine giden ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için tarlanın çevresini sürerek yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarına Sücüllü köyü sakinleri de destek verdi. Yalvaç Belediyesi ekipleri tarafından yangın alanında soğutma çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

"Yangının etrafını sürerek alevlerin yayılmasını engelledik"

Yangın söndürmeye traktörüyle gelen bir vatandaş, "Köy muhtarımız bizi arayıp yangın çıktığını haber verdi. Biz de köy camisinden anons yaparak köyün alt kısmında yangın olduğunu duyurduk. Köyümüzde bir su tankerimiz var, onu hemen traktöre taktık. Diğer arkadaşlar da pulluk takılı traktörleriyle geldiler. Civar köylerden yardıma gelenler oldu. Yangının etrafını sürerek alevlerin yayılmasını engelledik. Daha sonra itfaiye ekipleri gelip yangını tamamen söndürdü" dedi.

"İnşallah zarar çok büyük değildir"

Köydeki başka bir vatandaş ise, "Ben o sırada tarlada ekin biçiyordum. Yangını fark edince hemen muhtarı arayıp durumu bildirdim. Traktörümde pulluk zaten takılıydı. Hemen bölgeye geldim. Yangın ekibi olarak yanan alanın çevresini sürdük. Civar köylerden gelen arkadaşlarla birlikte el ele vererek yangını kontrol altına aldık. İnşallah zarar çok büyük değildir" ifadelerini kullandı. - ISPARTA