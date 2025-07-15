Isparta'da Yangın: 100 Dönümlük Tarım Arazisi Küle Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Isparta'da Yangın: 100 Dönümlük Tarım Arazisi Küle Döndü

Isparta\'da Yangın: 100 Dönümlük Tarım Arazisi Küle Döndü
15.07.2025 19:43  Güncelleme: 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, balya makinesinden çıkan kıvılcımla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 100 dönümlük tarım arazisini etkiledi. Köylülerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyünde balya makinesinden çıkan kıvılcımla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 100 dönümlük tarım arazisini küle çevirdi. Yangın, köylülerin traktörlerle yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Sücüllü köyü Kanlıderesi mevkiinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, hasadı tamamlanmış bir tarım arazisinde saman balyalama makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çevredeki hasadı yapılmamış buğday tarlalarına da sıçradı.

Köylüler traktör ve pulluklarla yangına set oldu

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen İlegi köyünün genç gönüllülerinden Bahri Sarıpınar ve köy yangın ekibi, camiden yapılan anonsla halkı uyardı. Köy yangın söndürme tankeri ve traktörlere bağlı pulluklarla yangın bölgesine giden ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için tarlanın çevresini sürerek yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarına Sücüllü köyü sakinleri de destek verdi. Yalvaç Belediyesi ekipleri tarafından yangın alanında soğutma çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 100 dönümlük alanın zarar gördüğü yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

"Yangının etrafını sürerek alevlerin yayılmasını engelledik"

Yangın söndürmeye traktörüyle gelen bir vatandaş, "Köy muhtarımız bizi arayıp yangın çıktığını haber verdi. Biz de köy camisinden anons yaparak köyün alt kısmında yangın olduğunu duyurduk. Köyümüzde bir su tankerimiz var, onu hemen traktöre taktık. Diğer arkadaşlar da pulluk takılı traktörleriyle geldiler. Civar köylerden yardıma gelenler oldu. Yangının etrafını sürerek alevlerin yayılmasını engelledik. Daha sonra itfaiye ekipleri gelip yangını tamamen söndürdü" dedi.

"İnşallah zarar çok büyük değildir"

Köydeki başka bir vatandaş ise, "Ben o sırada tarlada ekin biçiyordum. Yangını fark edince hemen muhtarı arayıp durumu bildirdim. Traktörümde pulluk zaten takılıydı. Hemen bölgeye geldim. Yangın ekibi olarak yanan alanın çevresini sürdük. Civar köylerden gelen arkadaşlarla birlikte el ele vererek yangını kontrol altına aldık. İnşallah zarar çok büyük değildir" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Yangın: 100 Dönümlük Tarım Arazisi Küle Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP İlçe Başkanı Oykun Başar’ın oğlu Ege Başar hayatını kaybetti CHP İlçe Başkanı Oykun Başar'ın oğlu Ege Başar hayatını kaybetti
İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu
Suriye’de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı Suriye'de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı
Silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti Silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın Eğitim Bakanlığı’ndaki işten çıkarmalara onay verdi ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Eğitim Bakanlığı'ndaki işten çıkarmalara onay verdi
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık?
Osmaniye’de 3.3 büyüklüğünde deprem Osmaniye'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Kocaeli’de sokak kavgasında av tüfeğini ateşlediler 3 kişi tutuklandı Kocaeli'de sokak kavgasında av tüfeğini ateşlediler! 3 kişi tutuklandı
Jorge Jesus’un yeni adresi Al-Nassr oldu Jorge Jesus'un yeni adresi Al-Nassr oldu
Çanakkale’de tarım arazisinde yangın Alevler gökyüzüne yükseldi Çanakkale'de tarım arazisinde yangın! Alevler gökyüzüne yükseldi
Devlet Bahçeli’den 15 Temmuz’un yıl dönümünde dikkat çeken mesaj Devlet Bahçeli'den 15 Temmuz'un yıl dönümünde dikkat çeken mesaj

19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
18:05
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt
Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
16:28
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
16:24
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
15:49
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
10:03
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
09:43
Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı
Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı
09:32
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı
15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
09:25
Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar TSK’ya alınacak mı Bakan Güler yeşil ışık
Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık
08:44
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi
08:15
FETÖ’nün finans ayağına MİT operasyonu HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı
FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı
08:09
15 Temmuz’un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı
15 Temmuz'un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı
07:33
Suriye’de çatışmalar bir kente daha sıçradı Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 19:47:22. #7.12#
SON DAKİKA: Isparta'da Yangın: 100 Dönümlük Tarım Arazisi Küle Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.