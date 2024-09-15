Isparta\'da Yangın: İki Ev Küle Döndü

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bitişik iki ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Salur Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta saat 18.45 sıralarında Raşit Ergin'in (40) ikamet ettiği evde yangın çıktı. Alevler hemen bitişikteki başka bir eve de sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine Yalvaç Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra takviye olarak Hüyüklü kasabası itfaiye ekipleri de sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangında her iki ev de kullanılamaz hale gelirken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA