Isparta\'da Yasa Dışı Uyuşturucu Madde Ekimi Yapan Şahıs Tutuklandı

3.Sayfa

Isparta'da yasa dışı uyuşturucu madde ekimi yapan şahıs jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucunda tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde tacirlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Isparta'da 1 bir şahsın uyuşturucu madde üretimine yönelik yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alınmasının üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 1 şüpheli şahıs ile birlikte 215 gram esrar ve 39 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan adli işlem başlatılarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA