Isparta'da Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Isparta'da uzun süredir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, Çünür Mahallesi 245. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir apartmanın birinci katında yaşayan 76 yaşındaki Yaşar Bozkurt'a ulaşamayan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Bozkurt'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bozkurt'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Bozkurt'un kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası netleşeceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA