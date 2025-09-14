Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp... - Son Dakika
Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...

Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...
14.09.2025 17:10
Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...
Haber Videosu

Isparta'da gerçekleştirilen Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı, hem yüksek ses hem de uygunsuz görüntülerle gündeme geldi. Minibüs üzerinde dans eden bir genç kız ve elinde alkol şişesiyle aracına bakım yapan bir katılımcının görüntüleri, sosyal medyada tartışma yarattı.

Isparta'da düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı'nda yüksek gürültü mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Yaş sınırı olmayan kadınlar, çocuklar ve ailelerin de katıldığı bu etkinlikte, minibüs üzerinde uygunsuz bir şekilde dans eden bir genç kız ve elinde alkol şişesiyle aracının bakımını yapan bir katılımcı da cep telefonlarıyla görüntülendi.

Isparta'da 13-14 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı, hem kaydedilen uygunsuz görüntüler hem de çevrede oluşan gürültü nedeniyle eleştirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren, modifiyeli ve güçlü ses sistemine sahip araçlar ile klasik araçların çıkardığı yüksek ses, fuar alanının çevresinde yaşayan mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

ELİNDE ALKOL ŞİŞESİYLE...

Öte yandan yaş sınırı olmayan fuara kadınlar, çocuklar ve ailelerin de katıldığı bu etkinlikte, fuar alanındaki bir minibüsün üzerine çıkan genç kızın yüksek sesli müzik eşliğinde dans ettiği anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Başka bir görüntüde ise katılımcılardan birinin aracının bakımını elinde alkol şişesiyle yaptığı görüldü.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Etkinlikte yaşanan gürültü ve kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkilere yol açtı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp... - Son Dakika

