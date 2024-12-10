Isparta şehitlerini gözyaşları ile uğurladı

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Isparta'da eğitim uçuşu sırasında helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 askeri personelin naaşları, Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenen törenle ailelerine teslim edilmek üzere memleketlerine gönderildi. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ailelere başsağlığı diledi.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Keçiborlu ilçesi Isparta- Afyon kara yolunun 34. kilometresinde, bir akaryakıt istasyonunun yaklaşık 300 metre yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için kalkış yapan Isparta Kara Havacılık Okulu'na ait iki askeri helikopterden biri kaza kırıma uğrayı düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

6 personel şehit oldu

Düşen UH-1 tipi helikopterde bulunan Tuğgeneral İsa Baydilli (52), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) ve Astsubay Çavuş Taha Nergis (24) hayatını kaybetti.

Şehitler törenle uğurlandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde, Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreni saat 10.00'da başladı. Saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu. İl Müftüsü Muharrem Biçer'in yaptığı dua sonrası şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından helikoptere konularak memleketlerine uğurlandı. Tören esnasında şehitlerin yakınları ve Ispartalı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Törenin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine gönderildi. Tuğgeneral İsa Baydilli (52) Kayseri'ye, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26) Nevşehir'e, Teğmen Mustafa Atakan Dut (24) Aydın'a, Teğmen Tunahan Dağlı (24) Samsun'a, Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) Rize'ye, Astsubay Çavuş Taha Nergis (24) Erzurum'a gönderildi.

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İlker Şimşek, Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, vali yardımcıları, kurum amirleri, aileler, polis ve askerler katıldı. - ISPARTA