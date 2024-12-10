Isparta şehitlerini gözyaşları ile uğurladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta şehitlerini gözyaşları ile uğurladı

Isparta şehitlerini gözyaşları ile uğurladı

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 askeri personelin naaşları, Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenen törenle ailelerine teslim edilmek üzere memleketlerine gönderildi.

10.12.2024 12:01  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 askeri personelin naaşları, Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenen törenle ailelerine teslim edilmek üzere memleketlerine gönderildi. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ailelere başsağlığı diledi.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Keçiborlu ilçesi Isparta- Afyon kara yolunun 34. kilometresinde, bir akaryakıt istasyonunun yaklaşık 300 metre yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için kalkış yapan Isparta Kara Havacılık Okulu'na ait iki askeri helikopterden biri kaza kırıma uğrayı düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

6 personel şehit oldu

Düşen UH-1 tipi helikopterde bulunan Tuğgeneral İsa Baydilli (52), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) ve Astsubay Çavuş Taha Nergis (24) hayatını kaybetti.

Şehitler törenle uğurlandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde, Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreni saat 10.00'da başladı. Saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu. İl Müftüsü Muharrem Biçer'in yaptığı dua sonrası şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından helikoptere konularak memleketlerine uğurlandı. Tören esnasında şehitlerin yakınları ve Ispartalı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Törenin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine gönderildi. Tuğgeneral İsa Baydilli (52) Kayseri'ye, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26) Nevşehir'e, Teğmen Mustafa Atakan Dut (24) Aydın'a, Teğmen Tunahan Dağlı (24) Samsun'a, Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) Rize'ye, Astsubay Çavuş Taha Nergis (24) Erzurum'a gönderildi.

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İlker Şimşek, Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, vali yardımcıları, kurum amirleri, aileler, polis ve askerler katıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Tören, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta şehitlerini gözyaşları ile uğurladı - Son Dakika


11:48 Esad’ın ’insan mezbahası’nda endişeli bekleyiş Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar
11:26 TÜİK Başkanı’nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası Parayı alırken suçüstü yakalandı TÜİK Başkanı'nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası! Parayı alırken suçüstü yakalandı
11:00 Kaddafi’nin “Sıra size de gelecek“ diye uyardığı Esad gülüp geçmiş Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş
10:31 Suriye’deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam’ın 25 km güneybatısına ulaştı Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
17:20 Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı
17:14 Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede
17:03 Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı
16:55 Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular
16:45 Esad’ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi
16:45 Tokat’ta tüyleri diken diken eden görüntü Tokat'ta tüyleri diken diken eden görüntü
16:24 Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 12:11:26. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta şehitlerini gözyaşları ile uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.