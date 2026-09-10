Isparta Yalvaç'ta iki kardeşin ahşap evi yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Isparta Yalvaç'ta iki kardeşin ahşap evi yangında kullanılamaz hale geldi

Isparta Yalvaç\'ta iki kardeşin ahşap evi yangında kullanılamaz hale geldi
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Isparta'nın Yalvaç ilçesi Kuyucak köyünde yan yana bulunan iki ahşap ev çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yan yana bulunan iki ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 05.10 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy muhtarı Saim Aydın, arazi yangını ihbarı üzerine müdahale etmek için köyün yangın tankeriyle yola çıktı. Bu sırada köy içerisindeki yangını fark eden Aydın, Kuyucak köyü gönüllü yangın ekibiyle birlikte alevlere müdahale etti. Köyde bulunan tankerlerle de yangına müdahale edilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında H.İ.E. ve M.A.E. isimli iki kardeşe ait yan yana bulunan ahşap evler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

İnceleme, Jandarma, 3. Sayfa, Isparta, Yalvaç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta Yalvaç'ta iki kardeşin ahşap evi yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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