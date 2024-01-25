Isparta Yalvaç\'ta Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde elektrik kablosunun yola sarkması sebebiyle 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalvaç merkezden Sücüllü köyüne seyir halinde olan D.S. hakimiyetindeki 32 SH 020 plakalı otomobil, elektrik hattının çelik taşıyıcı telinin kopması sonucu yola serilen kabloyu, fark ederek yolun sağ tarafında yavaşlayan B.İ yönetimindeki 35 AVE 445 plakalı Mercedes Vito marka hafif ticari araca arkadan çarptı. O esnada aynı istikamette seyir halinde olan Y.Y idaresindeki 32 YE 774 plakalı araç, 32 SH 020 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü D.S ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan M.S., F.S ve D.S yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekipleri yol güvenliğini alarak kontrollü geçiş sağladı. Kazaya neden olan elektrik hattı ekiplerin müdahalesi sonucu direğe bağlanırken, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA