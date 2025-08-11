İspir\'de Bitki Örtüsü Yangını Paniğe Neden Oldu

Erzurum'un İspir ilçesi Karakale Mahallesinde bitki örtüsü yangını korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Karakale Mahallesi yakınlarındaki arazide çıkan bitki örtüsü yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana dağıldı. Erzurum Büyükşehir itfaiye ekipleri, jandarma ve yakın köylerden gelen vatandaşların çabası ile yangın kontrol altına alındı.

Vatandaşların yoğun müdahalesi ile bölgede soğutma çalışmalarına devam edilirken yangında mal ve can kaybı olmaması sevindirdi. Yangına müdahale etmek için yol şartlarının yeterli olmaması tepki topladı.

Öte yandan, İspir Belediyesi tarafından 2019 yılında ihalesi yapılan yolun bugüne kadar 1.5 kilometrelik bölümünün yapıldığı 3.5 kilometrelik yolun ise halen bitmediği bildirildi. - ERZURUM