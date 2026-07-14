İspir\'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Erzurum'un İspir ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İspir - Madenköprübaşı karayolu Kirazlı yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Jandarma kontrol noktasına yakın bir konumda seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolda sürüklendi.

Takla atan motosikletin sürücüsü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, İspir Devlet Hastanesi'nden gelen ambulansla olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ERZURUM