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İspir'de orman yangını

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Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Bademli mahallesi kırsalında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

28.08.2024 19:51
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İspir'de orman yangını

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Bademli mahallesi kırsalında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Bademli mahallesi karşısında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Jandarma ekipleri yangının yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alırken ekiplerinde müdahalesi devam ediyor.

Yaklaşık 8 dönüm alanda etkili olan yangını kontrol altına almak için çevre ilçelerden de çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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