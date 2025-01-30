İsrail, 110 Filistinli Mahkumu Serbest Bırakıyor - Son Dakika
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İsrail, 110 Filistinli Mahkumu Serbest Bırakıyor

İsrail, 110 Filistinli Mahkumu Serbest Bırakıyor

İsrail, esir takası kapsamında 110 Filistinli mahkumu serbest bırakacak. Geçiş garantisi verildi.

30.01.2025 18:04
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Hamas kontrolündeki Mahkumlar Medya Ofisi, İsrail'in esir takası kapsamında 110 Filistinli mahkumu TSİ 18.00'de serbest bırakacağını açıkladı.

İsrail, esirlerin güvenli geçişinin garanti altına alınacağına dair arabulucular tarafından verilen güvencenin ardından bugün bırakılan İsrailli ve Taylandlı esirlere karşılık 110 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak. Hamas kontrolündeki Mahkumlar Medya Ofisi, İsrail'in esir takası kapsamında 110 Filistinli mahkumu TSİ 18.00'de Ofes Hapishanesi'nden serbest bırakacağını açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, "Başbakan Netanyahu'nun talebi üzerine arabulucular, esirlerimizin bir sonraki salıverilmelerinde güvenli geçiş garantisi verileceği taahhüdünde bulundular. İsrail, dersler çıkarılacağı ve bir sonraki turlarda esirlerimizin güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına daha fazla özen gösterileceği konusunda ısrar etmektedir" denildi.

Hamas, bugün İsrailli asker Agam Berger ve İsrailli siviller 29 yaşındaki Arbel Yehoud ve 80 yaşındaki Gadi Mozes ile 5 Taylandlı esiri serbest bırakmıştı. İsrail, Han Yunus'taki esir takası sırasında yaşanan kaosu gerekçe göstererek, Filistinli mahkumları serbest bırakmaktan vazgeçmişti. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Medya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail, 110 Filistinli Mahkumu Serbest Bırakıyor - Son Dakika

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