İsrail, Aktivistlerin Gözaltı Süresini Uzattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Aktivistlerin Gözaltı Süresini Uzattı

05.05.2026 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel Sumud Filosu'na müdahale sonrası gözaltındaki aktivistlerin süresi iki gün uzatıldı.

İsrail'de mahkeme, gözaltında tutulan Küresel Sumud Filosu yönetim kurulu üyeleri Seyf Ebu Keshkek ve Thiago Avila'nın gözaltı sürelerinin iki gün uzatılmasına karar verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na müdahalesinde alıkoyduğu kişilere yönelik yasa dışı muamelesi sürüyor. İsrail'in Aşkelon kentinde mahkeme, filonun İsrail'de gözaltında tutulan yönetim kurulu üyeleri Seyf Ebu Keshkek ve Thiago Avila'nın gözaltı sürelerinin iki gün uzatılmasına karar verdi. İsrailli bir yetkili, Filistin asıllı İspanyol vatandaşı Keshkek ile Brezilya vatandaşı Avila'nın gözaltı sürelerinin 5 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Aktivistlerin avukatlığını üstlenen Hadeel Ebu Salih, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada müvekkilleri hakkındaki "terör örgütü üyeliği" iddialarını reddettiklerini belirtti. Salih, aktivistlerin gözaltına alınmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, İsrail güçlerinin müdahaleyi uluslararası sularda gerçekleştirdiğini ve İsrail yönetiminin bu bölgede yetkisinin bulunmadığının altını çizdi. Salih ayrıca, filonun amacının Gazze'deki Filistinlilere insani yardım ulaştırmak olduğunu yineledi.

Uluslararası sularda müdahale

İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki 58 tekneden 22'sine perşembe günü Yunanistan'ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda müdahale etmişti. Müdahale sırasında 20'si Türk olmak üzere toplam 175 aktivist alıkonulmuştu. Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, aktivistlerin cuma günü ülkelerine iade edilmek üzere Girit Adası'na götürüldüğü, ancak Keshkek ve Avila hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtilmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise iki ismin sorgulanmak üzere İsrail'e getirileceğini duyurmuştu. İsrail, söz konusu aktivistlerin ABD tarafından Hamas'ın paravan örgütü olarak tanımlanan ve yaptırım uygulanan PCPA üyesi olduğunu öne sürmüştü.

Öte yandan İspanya ve Brezilya hükümetleri de cuma günü yaptıkları açıklamalarda, İsrail'in aktivistlere yönelik müdahalesini kınayarak, gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını talep etmişti. - AŞKELON

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail, Aktivistlerin Gözaltı Süresini Uzattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe Başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe Başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:17:33. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail, Aktivistlerin Gözaltı Süresini Uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.