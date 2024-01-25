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İsrail askerleri Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı - Son Dakika
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İsrail askerleri Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı

İsrail askerleri Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Meydanı'nda insani yardım için bekleyen Filistinlilere tanklarla ateş açtı. Saldırıda 20 Filistinli hayatını kaybederken, 180 Filistinli de yaralandı. İsrail'in sivillere yönelik saldırıları devam ediyor ve bölgedeki insani durum ciddi bir seviyeye ulaştı.

İsrail askerleri Gazze\'de insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı
25.01.2024 - 15:05,
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İsrail askerleri Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Meydanı'nda insani yardım için bekleyen Filistinlilere tanklarla ateş açtı. Saldırıda 20 Filistinli hayatını kaybederken, 180 Filistinli de yaralandı.

İsrail sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede 111 gündür devam eden saldırılarda çoğu çocuk 25 bin 700 kişi hayatını kaybetti. Barınma, beslenme ve tedavi konularında yaşanan kriz ise bölgedeki insani durumu çok ciddi seviyelere ulaştırdı. Gazze Şeridi'ne havadan, karadan, denizden saldırılarını yoğunlaştıran İsrail askerleri bugün de kuzeydeki Kuveyt Meydanı'nda insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere tanklarla ateş açtı. Saldırıda en az 20 Filistinli hayatını kaybederken, 180 kişi de yaralandı. Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail güçlerinin saldırının ardından meydana girişleri engellediğini ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşamadığını söyledi. - GAZZE

Kaynak: İHA
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İsrail, Kuveyt, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail askerleri Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı - Son Dakika


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