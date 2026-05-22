İsrail'den Lübnan'a saldırı: 1'i çocuk, 6'sı sağlıkçı 11 ölü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği saldırılarda 6'sı sağlık görevlisi olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. İsrail savaş uçaklarının yaralılara müdahale eden üniformalı sağlık görevlilerini doğrudan hedef aldığı görüldü.

İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlalini sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Tyre (Sur) bölgesine balı Deir Qanun al-Nahr belediyesine saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi. Saldırıda 1'i kız çocuğu, 2'si sağlık görevlisi olmak üzere toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü sağlık görevlisi, 1'i kadın 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail savaş uçaklarının yaralılara müdahale eden üniformalı sağlık görevlilerini doğrudan hedef aldığı görüldü.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Nebatiye vilayetinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Tyre (Sur) bölgesindeki Hanouyeh kasabasında ise sabah saatlerinde sağlık merkezini hedef aldığı, saldırıda 4 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusu, İran'a 28 Şubat'ta, Lübnan'a ise 2 Mart'ta saldırı başlatmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da İsrail ve Lübnan arasında 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Taraflar arasında gerçekleştirilen temasların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin 45 gün uzatıldığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 89'a, yaralı sayısının ise 9 bin 397'e yükseldiği ifade edilmişti. - NEBATİYE