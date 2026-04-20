İsrail Ateşkesi İhlal Etti

Lübnan basını, İsrail'in yürürlükte olan ateşkesi ihlal ederek, ülkenin güneyindeki 4 kasabaya saldırı düzenlediğini bildirdi.
İsrail, Lübnan ile 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük ateşkesi ihlal etti. Lübnan basını, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki 4 kasabaya saldırı düzenlediğini bildirerek, Qaqaiyat al-Jisr, Shamaa, Taybeh ve Al-Qusayr kasabalarının hedef alındığını aktardı. Saldırıdaki mal ve can kaybı henüz bilinmiyor. - BEYRUT
