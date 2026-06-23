İsrail, Batı Şeria'da Bir Ailenin Evini Yıktı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da Bir Ailenin Evini Yıktı

23.06.2026 16:47
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İsrail ordusu, Kalqas köyünde dokuz çocuklu bir ailenin evini, ruhsat yokluğuyla yıktı.

İsrail ordusu, Filistin'in işgal altındaki bölgesi Batı Şeria'da dokuz çocuklu bir ailenin evini, yapı ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle yıktı.

İsrail, Filistin'in işgal altındaki bölgesi Batı Şeria'daki yıkım uygulamaları devam ediyor. İsrail ordusu, El Halil kentinin güneyindeki Kalqas köyünde dokuz çocuklu bir ailenin evini yıktı. İsrail, yaklaşık 600 metrekare büyüklüğündeki iki katlı binanın yapı ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle yıkıldığını öne sürdü.

Yerel kaynaklara göre, yıkım sırasında İsrail askerleri ev sahibi ve çevredeki komşulara müdahalede bulunarak, göz yaşartıcı gaz kullandı. Olayda onlarca Filistinlinin gazdan etkilendiği aktarıldı.

Ev sahibi Mahmud el-Atraş, İsrail güçlerinin herhangi bir uyarı yapmadan evlerini yıktığını belirterek, arazinin yüzyıllardır ailesine ait olduğunu söyledi. El-Atraş, yıkımın Filistinlileri topraklarından uzaklaştırmayı hedeflediğini savundu.

Mahmud el-Atraş'ın kardeşi Muhammed el-Atraş ise evin büyük zorluklarla, yıllar süren emek ve maddi çabayla inşa edildiğini, ancak saatler içinde yıkıldığını belirtti. El-Atraş, evlerinin yıkılmasının onların topraklarında kalma kararlılığını daha da güçlendirdiğini ifade etti. - EL HALİL

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail Ordusu, Batı Şeria, Politika, 3. Sayfa, İsrail, Masum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail, Batı Şeria'da Bir Ailenin Evini Yıktı - Son Dakika

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