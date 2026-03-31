İsrail Beyrut'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. Saldırı öncesi İsrail bölgenin tahliye edilmesi yönünde uyarı yayınlarken, bir binanın vurulma anı anbean kayıt altına alındı. Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. - BEYRUT