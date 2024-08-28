İsrail, BM aracına ateş açtı

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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin, dün akşam İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile koordineli şekilde yapılan konvoydaki BM aracına 10 el ateş ettiğini duyurdu.

İsrail, Gazze Şeridi'nde bir kez daha BM aracını hedef aldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail güçlerinin, dün akşam İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile koordineli şekilde yapılan konvoydaki BM aracına 10 el ateş ettiğini duyurdu.

Dujarric, "IDF ile tamamen koordine edilmiş bir konvoyun parçası olan ve açıkça işaretlenmiş bir BM insani yardım aracı, ön camları da hedef alınmak üzere IDF ateşiyle 10 kez vuruldu" ifadelerini kullanarak, araçta bulunan 2 personelin zarar görmediğini açıkladı. Dujarric, Gazze'de zırhlı araçlara duyulan ihtiyaçtan daha önce bahsettiklerini hatırlatarak, araçtaki 2 personelin araçlarının zırhlı olması sayesinde saldırıdan sağ kurtulduğunu belirtti.

Dujarric, "Bu olay, koordinasyon için kullanılan sistemlerin çalışmadığını gösteren son olaydır ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için IDF ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - NEW YORK