Filistinliler İsrail bombardımanından kaçarak UNRWA okullarına sığınıyor

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İsrail bombardımanından kaçarak hayata tutunmaya çalışan Filistinliler, güneydeki Han Yunus kentinde bulunan ağır hasarlı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait okula sığınıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırıları 219 gündür aralıksız sürüyor. Bölgenin kuzeyinde ayakta duran tek bir yapı bırakmayan İsrail güçleri, merkez ve güneyde de saldırılarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Hayatta kalmaya çalışan ve bölgede oradan oraya göç etmek zorunda bırakılan binlerce sivilin sığındığı Birleşmiş Milletler'e (BM) ait okullara da saldıran İsrail, binaların büyük hasar görmesini sağlıyor. Bu yılın başında güneydeki Han Yunus kentine yoğun baskın ve saldırılarda bulunan İsrail ordusu, bölgeye sığınan binlerce sivilin göç etmesine neden oldu. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından bugün yapılan açıklamada, saldırılar nedeniyle göç eden binlerce ailenin kentteki ağır hasarlı UNRWA okuluna sığınmak için geri döndükleri belirtildi. Açıklamada, "UNRWA okullarına geri dönen aileler ve çocuklar güvenlik ve barınak arıyor" ifadeleri kullanıldı. Han Yunus'ta temiz suyun yokluğuna da değinilen açıklamada, "Bu, dünyanın gözleri önünde yaşanan yeni bir çaresizlik seviyesi" denildi. - GAZZE