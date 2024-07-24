İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Fransa\'da güvenlik endişesi nedeniyle uçakta bekletildi

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere geldiği Fransa'da güvenlik endişesi nedeniyle 40 dakika uçakta bekletildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, cuma günü başlayacak olan Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e geldi. İsrail basını, Herzog ve beraberindeki heyetin uçağın iniş yaptığı havaalanının yakınındaki bir binanın çatısında şüpheli bir kişinin görülmesi üzerine güvenlik endişesi nedeniyle 40 dakika uçakta bekletildiğini aktardı. Herzog'un sözcüsü, olayla ilgili ayrıntı vermeyerek, şüpheli güvenlik durumunun sona erdiğini açıkladı. - PARİS