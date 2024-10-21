İsrail'de 7 Asker Casuslukla Suçlandı - Son Dakika
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İsrail'de 7 Asker Casuslukla Suçlandı

İran için casusluk yapan 7 İsrailli asker tutuklandı; askeri üsler hakkında bilgi toplamakla suçlanıyor.

21.10.2024 15:23
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İsrail'de İran adına Hedef alınan askeri üsler hakkında bilgi toplayarak İran adına casusluk yapmakla suçlanan 7 askerin tutuklandığı açıklandı.

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e füzelerle gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail-İran arasında ve bölgedeki gerilim tırmanmaya devam ediyor. İsrail'in İran'a nasıl ve ne şekilde karşılık vereceğine bilinmezliğini korurken İsrail ordusunda casusluk faaliyetleri ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan İsrailli savcılar, İran adına casusluk yapan 7 İsrailli askerin tutuklandığını açıkladı. Hedef alınan askeri üsler hakkında bilgi toplamakla suçlanan askerlerin Tahran adına yüzlerce görevde bulundukları kaydedildi. Hayfa ve kuzeyinde yaşayan Yahudi olduğu belirtilen askerler arasında ordudan firar etmiş bir askerin bulunduğu kaydedildi.

Askerlerin aralarında Tel Aviv'deki Kirya karargahı Nevatim ve Ramat David hava üsleri ile Demir Kubbe bataryalarının bulunduğu yerler de dahil olmak üzere İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait (IDF) üs ve tesislerden bilgi toplamak ve fotoğraflarını çekmekle suçlandığını kaydeden savcılar, askerlerin stratejik bölgelerin haritalarını idarecilerinden aldığını sözlerine ekledi. Savcılar, polis ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet tarafından yapılan araştırmada askerlerin İran İstihbarat servisi adına çeşitli görevler gerçekleştirdiği ve İranlı ajanlarla iletişimde olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Casus İsrailli askerlerin, İran adına çeşitli görevleri yerine getirmeleri karşılında bir kısmı kripto para birimi olmak üzere yüzbinlerce dolar ödeme aldığı açıkladı.

Bazı askerlerin 2 yıl boyunca bazılarının ise savaşın başından bu yana İran'a casusluk faaliyetleri sürdürdüğünü aktaran savcılar, olaya ilişkin soruşturma başlatılacağını açıkladı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'de 7 Asker Casuslukla Suçlandı - Son Dakika

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