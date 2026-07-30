İsrail'de Ambulansta Casusluk İddiası

İsrail polisi, Celile bölgesinden bir ambulans şoförünün, İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığını açıklarken, şüphelinin bir hastane ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich hakkında bilgi aktarmakla suçlandığını bildirdi.

İsrail ile İran arasındaki gerilim devam ederken, ülkede yeni bir casusluk iddiası daha gündeme geldi. İsrail polisi, Celile bölgesinden bir ambulans şoförünün, İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Polis, 34 yaşındaki Amir Hisham Mohammad Titi olarak açıklanan şüphelinin, bir hastane ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich hakkında bilgi aktardığını ve heyetin fotoğrafını İran'a gönderdiğini öne sürdü.

Hayfa Bölge Mahkemesi'nde hazırlanan iddianamede, Titi'nin sağlık merkezlerine erişimini kullanarak hastanelerin acil durumlara hazırlığına ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere hassas istihbarat bilgilerini İran'daki bağlantısına aktardığı yönünde suçlamalar yer aldı.

İddianamaye göre; Titi, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yaşadığı Amikam yerleşimine de giderek bölgedeki evleri, sokakları ve bir kliniği görüntüledi. Şüpheli, casusluk faaliyetleri karşılığında kripto para yoluyla kendisine aktarılan on binlerce şekel aldı.