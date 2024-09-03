İsrail'de Hükümet Karşıtı Gösteriler: Netanyahu'ya Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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İsrail'de Hükümet Karşıtı Gösteriler: Netanyahu'ya Ateşkes Çağrısı

İsrail\'de Hükümet Karşıtı Gösteriler: Netanyahu\'ya Ateşkes Çağrısı

İsrail'de devam eden hükümet karşıtı gösterilerde binlerce kişi, Netanyahu'dan Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşmasının kabul edilmesini talep etti. Ülke genelinde grev çağrısı yapıldı.

03.09.2024 00:17
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İsrail'de devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, "Bu kadar kan dökmek yeter, masada bir anlaşma var!" sloganları atan binlerce kişi, Netanyahu'dan Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşmasının kabul edilmesini talep etti.

İsrail'de hafta sonu 6 esirin cansız bedeninin bulunmasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'ya duyulan öfke artıyor. Başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde hafta sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda göstericiler İsrail hükümetinin esirler için ateşkes anlaşmasını sağlayamamasına tepki gösteriyor. Başkentteki gösteride Netanyahu'ya anlaşmayı kabul etmesi için çağrılar yapan binlerce gösterici, "Bu kadar kan dökmek yeter, masada bir anlaşma var!", "Utanç, Utanç, Utanç", "Onları (esirleri) canlı istiyoruz" sloganları atarak bölgedeki politikadan vazgeçilmesini talep etti. "Baştaki sensin. Suçlu sensin" yazılı pankartlar taşıyan İsrailliler, anlaşmaya yanaşmayan Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

Ülke genelinde greve gidildi

İsrail'in en büyük işçi sendikası Histadrut tarafından dün yapılan açıklamada, bugün için ülke genelinde grev çağrısı yapılmış, "Esirlerin terk edilmesini durdurmalıyız. Sadece bizim müdahalemizin sarsılması gerekenleri sarsabileceği sonucuna vardık" ifadeleri kullanılmıştı. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda da bugün uçuşlar askıya alınmış ve havalimanında aksamalar yaşanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'de Hükümet Karşıtı Gösteriler: Netanyahu'ya Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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